Юрий Слюсарь заявил, что Ростов становится столицей южного макрорегиона

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о том, что донская столица объединит не только южные регионы и Северный Кавказ, но и Новороссию. И станет таким образом столицей не просто округа, а южного макрорегиона. Об этом зашла речь при общении с представителями дипломатического корпуса.