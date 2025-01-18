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Юрий Слюсарь заявил, что Ростов становится столицей южного макрорегиона

Юрий Слюсарь: Ростов претендует на звание южной столицы России.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о том, что донская столица объединит не только южные регионы и Северный Кавказ, но и Новороссию. И станет таким образом столицей не просто округа, а южного макрорегиона. Об этом зашла речь при общении с представителями дипломатического корпуса.

— Мы хотим претендовать не просто на то, чтобы быть столицей округа, а вообще южной столицей России, — заявил Юрий Борисович. — Макрорегион — самый мощный, густонаселенный, перспективный, насыщенный в стране, плюс его транзитные возможности.

По словам главы региона, стать столицей южного макрорегиона — большая стратегическая задача, и Ростов сейчас в начале этого пути. Он подчеркнул, что донской регион готов сотрудничать с предприятиями, представителями бизнеса республик. Сделать акцент предлагает на экономическом развитии и никому не уступать пальмы первенства.