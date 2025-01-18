МЧС Кубани работает в режиме повышенной готовности в период Крещения

МЧС России напоминает жителям Кубани, что окунаться в воду можно только на оборудованных официальных иорданях или купелях. Перед купанием следует разогреться, сделав разминку или пробежку. Запрещено нырять в прорубь вперед головой, а также находиться в нем более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма. После окунания необходимо растереть тело полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай, а затем зайти в теплое помещение.