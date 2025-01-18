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В ДТП в Уфе пострадал двухмесячный ребенок

Сейчас малыш находится в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе накануне, 17 января, произошла авария в которой пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ столицы Башкирии.

По предоставленным данным, во втором часу дня водитель «БМВ Х5» ухал по Комсомольской улице и во время поворота во дворе столкнулся со встречной иномаркой «Ниссан Примера».

Малыш находился в «Ниссане», его госпитализировали с различными травмами, сейчас идет расследование. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.