Образование «пузыря» на рынке новостроек угрожает Ростову-на-Дону

Девять городов-миллионников попали в зону риска — те, в которых самые низкие показатели валового городского продукта на квадратный метр. Этот коэффициент показывает то, сколько продуктов, услуг и остальных благ и удобств приходится на квадратный метр возводимого жилья. Низкий показатель говорит о том, что экономика города отстает от роста рынка жилья: падает уровень платежеспособного спроса, объясняют аналитики.