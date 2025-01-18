Образование «пузыря» на рынке новостроек угрожает Ростову-на-Дону

Ростов-на-Дону включен в зону риска образования «пузыря» из-за темпов строительства нового жилья, считают аналитики информагентства «Движение.ру» и компании Devesion.
Проанализировав ситуацию в 20 российских городах, учитывая объемы текущего строительства не менее миллиона квадратных метров жилья к декабрю 2024 года.
Девять городов-миллионников попали в зону риска — те, в которых самые низкие показатели валового городского продукта на квадратный метр. Этот коэффициент показывает то, сколько продуктов, услуг и остальных благ и удобств приходится на квадратный метр возводимого жилья. Низкий показатель говорит о том, что экономика города отстает от роста рынка жилья: падает уровень платежеспособного спроса, объясняют аналитики.
Так, в Ростове коэффициент оказался 0,32. В список попали и Краснодар с показателем 0,26, а также Екатеринбург, Рязань, Хабаровск, Уфа, Мытищи, Владивосток и Тюмень.
А высокий коэффициент, от 0,7 до 1,42 приходятся на обе столицы, Казань и Самару.