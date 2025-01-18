США начали развертывание ракет «Першинг-2» в Европе 45 лет назад

Иногда говорят, что Карибский кризис был последним моментом в истории Холодной войны, когда СССР и США вплотную подошли к обмену ядерными ударами. Это не совсем так. Аналогичный по степени опасности кризис был в первой половине 1980-х годов. О нем не так часто вспоминают, поскольку он был растянут во времени и не имел конкретной понятной причины, вроде размещения ракет на Кубе. Тем не менее, именно тогда ГРУ и КГБ СССР начали крупнейшую разведывательную операцию в истории — «РЯН», или, на английском, RYaN. От разведки потребовали любой ценой выяснить, не готовят ли США внезапное ракетно-ядерное нападение на СССР с целью его полного уничтожения.