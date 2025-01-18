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Подрядчикам вернули долг на сумму более 13 миллионов в городе Зиме

Рабочие выполнили все условия договора, однако оплату в полном объеме так и не получили.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Правоохранители добились того, чтобы подрядчикам из города Зимы вернули крупную сумму. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Во время проверки выяснилось, что специалисты заключили контракт, по которому должны были выполнить определенный ряд работ, в том числе в сфере пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

— Подрядчики выполнили все условия договора, однако оплату в полном объеме так и не получили. В итоге сформировалась задолженность на сумму более 13 миллионов рублей, — уточнили в ведомстве.

Тогда прокуратура завела дело об административном правонарушении, сейчас представители бизнеса получили деньги за проделанную работу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе разыскивают пассажиров, попавших в смертельное ДТП 27 декабря. Напомним, накануне нового года автобус выехал на встречку и столкнулся с большегрузом.