Мошенники взломали аккаунт министра природных ресурсов Омской области

Она также призвала омичей быть бдительными и не в коем случае не реагировать на подобные сообщения от своих друзей и знакомых без личного подтверждения звонком. Добавим, что в 2025 году в Омской области уже совершено 73 хищения денежных средств у омичей, совершенных с использованием IT-технологий.