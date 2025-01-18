Мошенники взломали аккаунт министра природных ресурсов Омской области

Сегодня, 18 января, министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина сообщила, что столкнулась с мошенническими действиями от ее имени. Она рассказала, что злоумышленники взломали ее телеграм и отправляют рассылку ее друзьям и коллегам с просьбой помочь деньгами.
«Дорогие друзья, мошенники получили доступ к моему аккаунту в Telegram и осуществляют рассылку с просьбой занять деньги», — сообщила Хавронина.
Она также призвала омичей быть бдительными и не в коем случае не реагировать на подобные сообщения от своих друзей и знакомых без личного подтверждения звонком. Добавим, что в 2025 году в Омской области уже совершено 73 хищения денежных средств у омичей, совершенных с использованием IT-технологий.