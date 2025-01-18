В Ростовской области подросток хотел разобрать детонатор и попал в больницу

В Ростовской области школьник с пытливым умом попал в больницу после попытки самостоятельно разобрать взрывоопасный предмет. Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, ЧП произошло в Красносулинском районе.
— В отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что несовершеннолетний получил травмы, — прокомментировали в донском главке. — В ходе проверки выяснилось, что 15-летний подросток попытался самостоятельно разобрать промышленный электрический детонатор.
Во время работы предмет сдетонировал, и ребенок получил травмы. Его доставили в больницу. К счастью, госпитализировать пострадавшего не пришлось: он получил только ссадины. Оказав разовую помощь, медики отпустили пациента домой.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, — добавили в полиции.