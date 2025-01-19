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Жильцы дома в Хабаровске добились перерасчета за отсутствующее отопление

В Хабаровске жильцам многоквартирного дома по улице Запарина сделали перерасчет за отопление, которого по факту не было.

Источник: AP 2024

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, права 28 собственников квартир были нарушены из-за некачественного проведения работ по замене системы теплоснабжения в доме, организованных управляющей компанией. ПО итогам прокурорской проверки прокурором руководителю ООО «Розенталь Групп “Ицар”, обслуживающего многоквартирный дом, внесено представление.

На сегодняшний день должностное лицо управляющей организации привлечено к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. В качестве наказания выписан штраф на сумму 25 тысяч рублей. Нарушения устранены — система отопления приведена в порядок, жильцы получили перерасчет.

ЖКХ