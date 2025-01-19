Жильцы дома в Хабаровске добились перерасчета за отсутствующее отопление

На сегодняшний день должностное лицо управляющей организации привлечено к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. В качестве наказания выписан штраф на сумму 25 тысяч рублей. Нарушения устранены — система отопления приведена в порядок, жильцы получили перерасчет.