Жильцы дома в Хабаровске добились перерасчета за отсутствующее отопление

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, права 28 собственников квартир были нарушены из-за некачественного проведения работ по замене системы теплоснабжения в доме, организованных управляющей компанией. ПО итогам прокурорской проверки прокурором руководителю ООО «Розенталь Групп “Ицар”, обслуживающего многоквартирный дом, внесено представление.
На сегодняшний день должностное лицо управляющей организации привлечено к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. В качестве наказания выписан штраф на сумму 25 тысяч рублей. Нарушения устранены — система отопления приведена в порядок, жильцы получили перерасчет.