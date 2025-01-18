Проект по обучению детей плаванию запустил ОСВОД в Борисовском районе

«Для предотвращения несчастных случаев на воде Борисовская районная организация ОСВОД совместно с Борисовским ФОЦ разработали проект по бесплатному обучению плаванию детей. Для реализации проекта Борисовским ФОЦ выделены две дорожки для плавания — в Доме спорта и бассейне ФОЦ. Одновременно обучаться плаванию будут две группы», — рассказали в ОСВОД.
Первые участники проекта — учащиеся Борисовского государственного колледжа. Затем обучение пройдут ребята из Борисовского государственного медицинского колледжа. На протяжении трех месяцев учащимся один раз в неделю предстоит посещать занятия. Обучать их будут квалифицированные инструкторы и дежурные методисты.
«К созданию данного проекта подтолкнули события минувшего года. Практика купального сезона показала, что знать правила безопасности нужно, но важно также уметь хорошо плавать. Именно поэтому мы решили помочь ребятам восполнить этот пробел», — отметили в организации.