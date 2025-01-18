Проект по обучению детей плаванию запустил ОСВОД в Борисовском районе

«Для предотвращения несчастных случаев на воде Борисовская районная организация ОСВОД совместно с Борисовским ФОЦ разработали проект по бесплатному обучению плаванию детей. Для реализации проекта Борисовским ФОЦ выделены две дорожки для плавания — в Доме спорта и бассейне ФОЦ. Одновременно обучаться плаванию будут две группы», — рассказали в ОСВОД.