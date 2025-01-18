В центре медпрофилактики в Уфе выделили восемь запретов к купаниям в Крещение

В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе назвали основные заболевания, при которых исключается купание в проруби. Всего, передают журналисты Ufatime со ссылкой на центр, выделено восемь основных противопоказаний.
Так, среди таковых, сердечно-сосудистые, кожно-венерические заболевания, недостаточность органов дыхания, заболевания мочеполовой, а также центральной и периферической нервной системы, сахарный диабет, ОРВИ и грипп. К купаниям не допускаются также дети младше семи лет и беременные женщины.
Отдельно медики предупредили об опасности купания в необорудованных местах. Категорически запрещено нырять с головой и собираться большими группами.
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