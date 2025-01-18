Лавина сошла в Восточно-Казахстанской области

«По информации ГУ “Казселезащита” в Уланском районе на 101-ом км автодороги областного значения “Усть-Каменогорск — Самарское” в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 м³. Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами ТОО “Облшыгысжол”.
В регионе с 17 по 20 января в горных районах области объявлена лавинная опасность.
МЧС рекомендует жителям воздержаться от поездок и походов в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам. Проезжая мимо них — не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону, предупреждают спасатели.