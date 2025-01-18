Воронежский «Факел» одержал победу над «Спартаком» из Сербии

17 января воронежский «Факел», проводящий предсезонный подготовительный сбор в Турции, провел свой первый контрольный матч. Соперником стал «Спартак» из города Суботица, занимающий на данный момент 13-е место в чемпионате сербской Суперлиги и также готовящийся к продолжению сезона. Особых достижений у клуба, несмотря на громкое название, нет, а в России о нем узнали пару лет назад, когда главным тренером в команду пришел известный в прошлом форвард Александр Кержаков, правда, ненадолго.
«Факел» сыграл два тайма разными составами, дав возможность почти всем приехавшим на сборы игрокам вспомнить атмосферу настоящей игры. К сожалению, уже в самом начале встречи получил травму полузащитник Вячеслав Якимов — врачи диагностировали перелом костей носа со смещением. Конечно, это осложнит его подготовку к сезону. Из приятных событий можно отметить первый выход в составе «Факела» новичка команды Антона Ковалева, пришедшего из белорусского «Торпедо-БелАЗ» и занявшего позицию на правом фланге. Дебютант понравился — играл смело, много перемещался, одинаково активно участвовал в атаках и защите собственных ворот, а на 27-й минуте имел реальную возможность забить, но пробил чуть выше перекладины.
Главным же героем тайма стал Ильин. После пропущенного на 13-й минуте гола после дальнего прицельного удара Лукича в левый от Беленова угол ворот воронежцы полностью захватили инициативу, и на острие атак у них оказывался, как правило, именно Ильин. Пара его опасных ударов цели не достигла, но тут вмешался судья. На 36-й минуте Ильина подтолкнули на входе в штрафную площадку, и он наказал сербов пенальти. И тот же Ильин на 43-й минуте подправил мяч после прекрасного удара Гиоргобиани — 2:1 перед перерывом.
Во втором тайме сербы выровняли игру, но опасных моментов практически не имели, за исключением прорыва Бабича на 83-й минуте, после которого он угодил в штангу. «Факел» спокойно удержал преимущество в счете, а в заключительные 10−15 минут усилиями Маркова даже создал несколько потенциально опасных моментов. Но защита после перерыва играла явно сильнее нападения, и счет 2:1 так и не изменился.
«Мы должны работать над совершествованием многих элементов. Это и наш достаточно продуктивный прессинг, и психология игроков, которым пока не хватает инстинкта победителя, и, естественно, физические кондиции, без которых в современном агрессивном футболе ничего не добиться. А в условиях сопротивления в игре с достойным соперником ты лучше видишь, над чем тебе предстоит работать в ближайшем будущем», — рассказал о поставленных перед командой задачах главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов.