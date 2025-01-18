Воронежский «Факел» одержал победу над «Спартаком» из Сербии

Главным же героем тайма стал Ильин. После пропущенного на 13-й минуте гола после дальнего прицельного удара Лукича в левый от Беленова угол ворот воронежцы полностью захватили инициативу, и на острие атак у них оказывался, как правило, именно Ильин. Пара его опасных ударов цели не достигла, но тут вмешался судья. На 36-й минуте Ильина подтолкнули на входе в штрафную площадку, и он наказал сербов пенальти. И тот же Ильин на 43-й минуте подправил мяч после прекрасного удара Гиоргобиани — 2:1 перед перерывом.