Почти четыре тысячи жителей Ростовской области сменили имя и фамилию за год

Причины перемены имен и фамилий в областном Управлении ЗАГС не называют. Но рассказывают об именах, которые дают родители новорожденным детям. Так, в 2024 году родители чаще всего давали детям имена Александр, Михаил, Артем, Матвей, Максим и София, Мария, Ева, Варвара. Среди редких имен — Али Султан, Кондрат, Ясын, Мирза, Лукиан у мальчиков, а у девочек — Феруза, Дея, Фея, Веселина, Клементина.