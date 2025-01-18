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Почти четыре тысячи жителей Ростовской области сменили имя и фамилию за год

Жители Ростовской области чаще стали менять имена и фамилии в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2024 году существенно выросло количество людей, которые захотели сменить имя и фамилию. Почти четыре тысячи человек получили новые документы, привели интересную статистику в региональном управлении ЗАГС.

— По итогам 2024 года 3558 граждан обратились по вопросу перемены имени и фамилии. Это на 18,8 процента больше, чем в аналогичном периоде 2023 года: тогда сменили документы по этой причине 3314 человек, — прокомментировали сотрудники Управления.

Причины перемены имен и фамилий в областном Управлении ЗАГС не называют. Но рассказывают об именах, которые дают родители новорожденным детям. Так, в 2024 году родители чаще всего давали детям имена Александр, Михаил, Артем, Матвей, Максим и София, Мария, Ева, Варвара. Среди редких имен — Али Султан, Кондрат, Ясын, Мирза, Лукиан у мальчиков, а у девочек — Феруза, Дея, Фея, Веселина, Клементина.