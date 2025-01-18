Сергей Собянин: Москва обновила оборудование в инженерных и ИТ-классах школ

В инженерных и ИТ-классах столичных школ обновили оборудование. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Больше 230 московских учебных заведений получили станки с числовым программным управлением — всего свыше 1,4 тысячи. Установлены учебные модульные станции для 3D-печати из пластика, фрезерных работ по дереву и металлу, лазерной гравировки на разных поверхностях. Конструкции перестраиваются за пять минут и позволяют старшеклассникам создавать детали для своих проектов», — написал Мэр Москвы.
В школах также появились универсальные настольные лазерные резчики. Теперь ребята смогут создавать сложные элементы из дерева, акрила, кожи, МДФ, резины и ткани, делать гравировку на стекле, керамике и металлах.
Оборудование в предпрофессиональных классах, где обучается более трети всех старшеклассников города, постоянно обновляется. Так, в инженерных и ИТ-классах уже используются новые устройства для изучения промышленной и мобильной робототехники. У учеников авиастроительных инженерных классов есть тренировочные беспилотники и комплекты для оснащения летных полигонов. Кроме того, в медицинские классы закупили кушетки, тонометры, медицинские сумки для оказания первой помощи и многое другое.