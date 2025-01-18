Сергей Собянин: Москва обновила оборудование в инженерных и ИТ-классах школ

Оборудование в предпрофессиональных классах, где обучается более трети всех старшеклассников города, постоянно обновляется. Так, в инженерных и ИТ-классах уже используются новые устройства для изучения промышленной и мобильной робототехники. У учеников авиастроительных инженерных классов есть тренировочные беспилотники и комплекты для оснащения летных полигонов. Кроме того, в медицинские классы закупили кушетки, тонометры, медицинские сумки для оказания первой помощи и многое другое.