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Около 100 километров трассы Усть-Кут — Уоян засыпало снегом 18 января

Высота сугробов превысила 1,5 метра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области прошел сильный снегопад, засыпало около 100 километров на участке автодороги Усть-Кут — Уоян. Высота сугробов больше 1,5 метров!

Как стало известно КП-Иркутск, проезд грузового транспорта затруднен на перевале Даван. Сейчас на месте работает спецтехника, специалисты убирают последствия непогоды.

Сегодня, 18 января 2025, должны расчистить участок от 220 до 250 километра, а именно до станции Кунерма. 19 января количество техники планируют увеличить, после уберут снег на самом дальнем участке — с 277 по 294 километр.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что смертельная авария с участием трех большегрузов произошла 18 января в Тайшетском районе. После столкновения фуры загорелись, сейчас на месте работают спецслужбы. Движение на федеральной дороге перекрыли.