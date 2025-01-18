Около 100 километров трассы Усть-Кут — Уоян засыпало снегом 18 января

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области прошел сильный снегопад, засыпало около 100 километров на участке автодороги Усть-Кут — Уоян. Высота сугробов больше 1,5 метров!
Как стало известно КП-Иркутск, проезд грузового транспорта затруднен на перевале Даван. Сейчас на месте работает спецтехника, специалисты убирают последствия непогоды.
Сегодня, 18 января 2025, должны расчистить участок от 220 до 250 километра, а именно до станции Кунерма. 19 января количество техники планируют увеличить, после уберут снег на самом дальнем участке — с 277 по 294 километр.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что смертельная авария с участием трех большегрузов произошла 18 января в Тайшетском районе. После столкновения фуры загорелись, сейчас на месте работают спецслужбы. Движение на федеральной дороге перекрыли.