Микрорайон многострадального Котово вновь остался без воды

Как рассказали ИА «Высота 102» жители частного сектора, вода неожиданно пропала накануне, и куда она делась, до сих пор непонятно.
— Звоним в «Водоканал», нам говорят, что перекрыли задвижку из-за аварии, которую устраняют. Но никаких работ в нашем микрорайоне не ведется, — заявляют котовчане.
При этом официально власти Котово не сообщают о возникшей проблеме.
Напомним, недавно город неделю выживал без воды из-за аварий на водоводе. После этого региональные власти пообещали выделить деньги на проект строительства нового этапа водопровода, на который уже было потрачено более 600 миллионов рублей. СК РФ по Волгоградской области возбудило в связи с крупной аварией уголовное дело по факту халатности.