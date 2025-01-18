Микрорайон многострадального Котово вновь остался без воды

Напомним, недавно город неделю выживал без воды из-за аварий на водоводе. После этого региональные власти пообещали выделить деньги на проект строительства нового этапа водопровода, на который уже было потрачено более 600 миллионов рублей. СК РФ по Волгоградской области возбудило в связи с крупной аварией уголовное дело по факту халатности.