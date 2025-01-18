Жители Кубани смогут увидеть парад планет в январе



Рекомендуется наблюдать за парадом планет с 21 по 25 января в темное время суток. В это время планеты будут видны невооруженным глазом, что делает это явление особенно доступным для всех желающих. Для наилучшего наблюдения выберите место вдали от городских огней, где небо будет темным и чистым. Оптимальное время для наблюдений — сразу после захода солнца, когда светило уже скрылось за горизонтом, но небосвод все еще не полностью затемнен.



Всего через месяц, 28 февраля 2025 года, появится возможность еще одна возможность увидеть это захватывающее зрелище. В этот раз к планетам присоединится Меркурий.