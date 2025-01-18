В Крымске благоустроят парк 50-летия Октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Территорию на улице Рядновой приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В парке обустроят новые и заменят существующие покрытия проездов, тротуаров и площадок. Для водителей на территории сделают парковки.
Кроме того, в парке обновят уличное освещение и разместят малые архитектурные формы.
«На детской и спортивной площадках установят современные игровые и тренажерные комплексы и устроят безопасное резиновое покрытие», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
В финале работ парк озеленят. На территории высадят деревья и кустарники, восстановят газоны и устроят цветники.
На Кубани в 2025 году планируют привести в порядок более 100 зеленых зон. Это парки, скверы и набережные.