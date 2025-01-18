Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крымске благоустроят парк 50-летия Октября

Парк в Крымске обновят по нацпроекту.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымске благоустроят парк 50-летия Октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Территорию на улице Рядновой приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В парке обустроят новые и заменят существующие покрытия проездов, тротуаров и площадок. Для водителей на территории сделают парковки.

Кроме того, в парке обновят уличное освещение и разместят малые архитектурные формы.

«На детской и спортивной площадках установят современные игровые и тренажерные комплексы и устроят безопасное резиновое покрытие», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В финале работ парк озеленят. На территории высадят деревья и кустарники, восстановят газоны и устроят цветники.

На Кубани в 2025 году планируют привести в порядок более 100 зеленых зон. Это парки, скверы и набережные.

архитектура