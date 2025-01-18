Россельхознадзор не пропустил четыре тонны хурмы и мандаринов в Беларусь

В ведомстве обратили внимание на то, что в момент досмотра, а также проверки сопроводительных документов, специалисты установили: продукция высокого фитосанитарного риска, общий вес которой составлял около четырех тонн, перевозилась в Беларусь с поддельным фитосанитарным сертификатом.