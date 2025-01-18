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Россельхознадзор не пропустил четыре тонны хурмы и мандаринов в Беларусь

Россельхознадзор не пропустил в Беларусь крупную партию мандаринов и хурмы.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор не пропустил четыре тонны хурмы и мандаринов в Беларусь. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что в пункте пропуска «Красный Камень» Злынковского района специалисты управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проверили, задержанный ранее сотрудниками Брянской таможни грузовой автомобиль, который перевозил мандарины, хурму.

В ведомстве обратили внимание на то, что в момент досмотра, а также проверки сопроводительных документов, специалисты установили: продукция высокого фитосанитарного риска, общий вес которой составлял около четырех тонн, перевозилась в Беларусь с поддельным фитосанитарным сертификатом.

Россельхознадзор не пропустил в Беларусь крупную партию мандаринов и хурмы. Фото: 32.fsvps.gov.ru.

«Вывоз данных грузов с территории Российской Федерации был запрещен», — подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее Россельхознадзор не пустил 3,9 тонны мандаринов, апельсинов и лимонов в Беларусь.

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