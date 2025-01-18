Россельхознадзор не пропустил четыре тонны хурмы и мандаринов в Беларусь. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что в пункте пропуска «Красный Камень» Злынковского района специалисты управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проверили, задержанный ранее сотрудниками Брянской таможни грузовой автомобиль, который перевозил мандарины, хурму.
В ведомстве обратили внимание на то, что в момент досмотра, а также проверки сопроводительных документов, специалисты установили: продукция высокого фитосанитарного риска, общий вес которой составлял около четырех тонн, перевозилась в Беларусь с поддельным фитосанитарным сертификатом.
Россельхознадзор не пропустил в Беларусь крупную партию мандаринов и хурмы. Фото: 32.fsvps.gov.ru.
«Вывоз данных грузов с территории Российской Федерации был запрещен», — подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.
Ранее Россельхознадзор не пустил 3,9 тонны мандаринов, апельсинов и лимонов в Беларусь.
Тем временем сроки для выкупа арендного жилья могут измениться в Беларуси.
А еще ученые назвали даты магнитных бурь в январе 2025 года — что ждать белорусам.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в сочельник перед Крещением 18 января 2025 года.