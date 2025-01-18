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В ночь на воскресенье в Омске закроют мост у Телецентра

С него будут убирать снег и наледь.

Источник: Om1 Омск

В ночь с 18 на 19 января в Омске на несколько часов будет полностью закрыто движение по мосту 60-летия ВЛКСМ.

Это необходимо для проведения дорожных работ по уборке проезжей части от снега и наледи. Ограничения будут активны с полуночи до 5 утра.

«Просьба при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения», — сообщают в Департаменте транспорта Администрации Омска.

Ранее на мосту ввели полосы реверсивного движения. По результатам замеров, которые проводились в начале января, скорость проезда затруднённых участков заметно сократилась.