В ночь на воскресенье в Омске закроют мост у Телецентра

В ночь с 18 на 19 января в Омске на несколько часов будет полностью закрыто движение по мосту 60-летия ВЛКСМ.
Это необходимо для проведения дорожных работ по уборке проезжей части от снега и наледи. Ограничения будут активны с полуночи до 5 утра.
«Просьба при планировании поездок учитывать вводимые временные ограничения», — сообщают в Департаменте транспорта Администрации Омска.
Ранее на мосту ввели полосы реверсивного движения. По результатам замеров, которые проводились в начале января, скорость проезда затруднённых участков заметно сократилась.