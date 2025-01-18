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Мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске перекроют на пять часов 19 января

Там с полуночи до пяти утра будет работать снегоуборочная техника.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 19 января, мост имени 60-летия ВЛКСМ будет закрыт для движения всех видов транспорта в течение пяти часов. Об этом напомнили в городском департаменте транспорта.

Проезд по мосту в обоих направлениях будет закрыт с 00:00 до 05:00 часов 19 января. В этот период проезжую часть будут расчищать от снега и наледи.

Водителей просят планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

Ранее мы сообщали, что мэрия Омска рассказала о результатах внедрения реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.