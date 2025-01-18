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В Чусовом открыли новую поликлинику для взрослых

К ней будут прикреплены 47 тысяч жителей округа.

Источник: администрация Чусовского городского округа

В Чусовом открыли новую поликлинику для взрослых, рассчитанную на 400 посещений в смену. Она будет обслуживать 47 тысяч жителей Чусовского городского округа.

— Внутри, на пяти этажах, разместились светлые и просторные кабинеты терапевтов и узких специалистов, отделения хирургической и неотложной помощи, физиотерапии и реабилитации, центр амбулаторной онкологической помощи, дневной стационар и многое другое, — сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Поликлиника адаптирована для маломобильных посетителей, оборудована лифтами, имеет благоустроенную территорию и удобную парковку.

медицина