В Чусовом открыли новую поликлинику для взрослых, рассчитанную на 400 посещений в смену. Она будет обслуживать 47 тысяч жителей Чусовского городского округа.
— Внутри, на пяти этажах, разместились светлые и просторные кабинеты терапевтов и узких специалистов, отделения хирургической и неотложной помощи, физиотерапии и реабилитации, центр амбулаторной онкологической помощи, дневной стационар и многое другое, — сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.
Поликлиника адаптирована для маломобильных посетителей, оборудована лифтами, имеет благоустроенную территорию и удобную парковку.