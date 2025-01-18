Количество иорданей на Крещение вновь изменилось в Иркутской области

Стало известно точное количество иорданей, которые откроются в период крещенских празднований в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, 19 января 2025 можно будет искупаться в 37 купелях, еще 33 проруби предназначены для забора воды.