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Количество иорданей на Крещение вновь изменилось в Иркутской области

33 проруби предназначены для забора святой воды.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стало известно точное количество иорданей, которые откроются в период крещенских празднований в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, 19 января 2025 можно будет искупаться в 37 купелях, еще 33 проруби предназначены для забора воды.

— На период проведения праздника Главное управление МЧС России перевели на усиленный режим работы. Во всех официальных местах купания будут дежурить экстренные службы и добровольцы, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Иркутске единственная купель расположилась на заливе Якоби. Праздничная служба начнется уже к восьми часам утра, а к 10:00 от храма Александра Невского пойдет крестный ход.

Глубина прорубей для купания достигает 1,2 метра. Для безопасности дно и бока обложили льдом. Также специалисты оборудовали ступеньки, чтобы никто не упал во время спуска.