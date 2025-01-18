Количество иорданей на Крещение вновь изменилось в Иркутской области

Стало известно точное количество иорданей, которые откроются в период крещенских празднований в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, 19 января 2025 можно будет искупаться в 37 купелях, еще 33 проруби предназначены для забора воды.
— На период проведения праздника Главное управление МЧС России перевели на усиленный режим работы. Во всех официальных местах купания будут дежурить экстренные службы и добровольцы, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Иркутске единственная купель расположилась на заливе Якоби. Праздничная служба начнется уже к восьми часам утра, а к 10:00 от храма Александра Невского пойдет крестный ход.
Глубина прорубей для купания достигает 1,2 метра. Для безопасности дно и бока обложили льдом. Также специалисты оборудовали ступеньки, чтобы никто не упал во время спуска.