Бум на красивые свадебные даты начался в Волгоградской области

При этом особой популярностью пользуются красивые даты, например, 25 мая 2025 года. Ради такого случая и большого спроса все ЗАГСы будут работать, хотя воскресенье, а именно на этот день недели выпадает эта дата, является нерабочим днем для этих учреждений. Всего в области 25 мая собираются пожениться более 60 пар. Популярностью пользуются и другие дни с цифрами 25 в январе, апреле и июле. На регистрацию брака в эти дни подано чуть более 330 заявлений.