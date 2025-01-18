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Совмин обновил список неблагоприятных для сельского хозяйства районов Беларуси

Перечень неблагоприятных для сельского хозяйства районов обновлен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин обновил список неблагоприятных для сельского хозяйства районов Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 19 от 14 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В обновленном списке оказались 65 районов. Сказано, что в Брестской области осталось пять районов, как было и ранее. Однако из перечня исключили Ивановский, но добавили Малоритский.

В Гомельской области количество районов осталось прежним — 20. Что касается перечня, то изменений нет. В Витебской области число районов уменьшилось с 18 до 16. Так, из списка исключили Шарковщинский, Толочинский, Полоцкий, однако добавился Лепельский.

В Минской области количество районов снизилось с семи до шести — исключили Стародорожский. В Гродненской области число районов выросло с трех до четырех. В список был включен Новогрудский. В Могилевской количество выросло с 13 до 14. Так, добавились Кличевский и Кричевский, но исключен Дрибинский.

Ранее Россельхознадзор не пропустил четыре тонны хурмы и мандаринов в Беларусь.

Тем временем Совмин ввел лицензирование на вывоз капусты, яблок, лука, морковки и овощей.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2025: директору со знанием итальянского — до 13 тысяч, водителю большегруза до 8700, а инженерам от 6125 рублей.