Совмин обновил список неблагоприятных для сельского хозяйства районов Беларуси

В Минской области количество районов снизилось с семи до шести — исключили Стародорожский. В Гродненской области число районов выросло с трех до четырех. В список был включен Новогрудский. В Могилевской количество выросло с 13 до 14. Так, добавились Кличевский и Кричевский, но исключен Дрибинский.