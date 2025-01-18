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У пяти пациентов санатория в Башкирии подозревают кишечное отравление

В Аскинском районе Башкирии постояльцы санатория почувствовали недомогание.

Источник: Комсомольская правда

В Аскинском районе в санатории наблюдается ухудшение состояния у пяти пациентов. Об этом сообщили в «РБК-Уфа» со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, ухудшение состояния начало наблюдаться 17 января. Отдыхающие страдали от кишечного расстройства и рвоты. Сейчас пациенты проходят терапию.

Причины случившегося устанавливаются. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры Башкирии.

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