Сумма ущерба в ДТП по европротоколу будет увеличена в Беларуси. Об этом сообщил начальник главного управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел полковник милиции Виктор Ротченков. Информация опубликована в официальном телеграм-канале газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».
По его словам, вопрос, который касается оформления дорожно-транспортных происшествий без участия ГАИ, ждут новшества. Ротченков обратил внимание на то, что в стране уже был проработан вопрос, связанный со значительным увеличением суммы ущерба, при которой возможно составление европротокола.
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