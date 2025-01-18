Сумма ущерба в ДТП по европротоколу будет увеличена в Беларуси

По его словам, вопрос, который касается оформления дорожно-транспортных происшествий без участия ГАИ, ждут новшества. Ротченков обратил внимание на то, что в стране уже был проработан вопрос, связанный со значительным увеличением суммы ущерба, при которой возможно составление европротокола.