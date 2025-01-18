Нижегородский трамвай № 2 в январе вернется на площадь Лядова

Трамваи № 2 вернутся на площадь Лядова в Нижнем Новгороде после 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития транспортных систем.
Там напомнили, что с момента открытия движения по улице Белинского после ремонта путей, маршрут № 2 так и не возобновил полноценное движение по городскому кольцу. Сейчас трамвай ходит от остановки «Чёрный пруд» до депо № 1. С середины следующей рабочей недели, которая начнется 20 января, «двойки» вернут на участок от улицы Ошарской до площади Лядова. Точную дату частичного возобновления привычной схемы движения по этому участку назовут позже.
Чтобы снизить нагрузку на транспорт и обеспечить комфортную перевозку пассажиров, в час пик будут дополнительно ходить трамваи № 18 (трамвайное депо № 1 — остановка «Чёрный пруд»). Они будут курсировать по улицам Сусловой, Ошарской, Белинского.
Ранее мы сообщали, что новый трамвайный маршрут запустили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.