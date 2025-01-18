Нижегородский трамвай № 2 в январе вернется на площадь Лядова

Там напомнили, что с момента открытия движения по улице Белинского после ремонта путей, маршрут № 2 так и не возобновил полноценное движение по городскому кольцу. Сейчас трамвай ходит от остановки «Чёрный пруд» до депо № 1. С середины следующей рабочей недели, которая начнется 20 января, «двойки» вернут на участок от улицы Ошарской до площади Лядова. Точную дату частичного возобновления привычной схемы движения по этому участку назовут позже.