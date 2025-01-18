В Самарской области отменили крещенские купания на пяти водоемах

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, из-за этого отменили купание в 5 купелях на открытых водоемах:
— Сызрань, река Волга, городской пляж № 1 в районе ул. Река Воложка;
— Красноармейский район, река Чапаевка, н. п. Каменный Брод, ул. Набережная;
— Красноярский район, река Сок н. п. Красный Яр у моста по дороге Самара — Красный Яр — Городцовка;
— Нефтегорский район, купель на водоеме в парке «Молодежный», н. п. Нефтегорск, ул. Молодежная, 20;
— Камышлинский район, река Сок, в районе н. п. Камышла.
По обновленным данным, в 63-м регионе организуют 61 купель, из которых 17 — на водных объектах и 44 — на территории православных храмов, пишет Сова.