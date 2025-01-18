В Беларуси строительная амнистия продлена до 1 января 2028 года

В пресс-службе обратили внимание на то, что заявления о приемке в эксплуатацию указанных построек белорусы могут подать до 1 января 2028 года. Указ президента Беларуси даст возможность узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, которые были получены ими до 1 сентября 2022 года.