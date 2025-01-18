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В Беларуси строительная амнистия продлена до 1 января 2028 года

Упрощенный порядок приемки домов, построенных без разрешения, продлен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси строительная амнистия продлена до 1 января 2028 года. Решение было принято президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом информирует пресс-служба президента.

Сообщается, что глава государства 13 января, в понедельник, подписал указ № 10, согласно которому, на три года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов, нежилых построек, возведенных белорусами без разрешений, проектной документации (но за исключением тем, которые находятся в Минске).

В пресс-службе обратили внимание на то, что заявления о приемке в эксплуатацию указанных построек белорусы могут подать до 1 января 2028 года. Указ президента Беларуси даст возможность узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, которые были получены ими до 1 сентября 2022 года.

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