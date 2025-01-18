Санкт-Петербург отмечает 82-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда

«18 января 1943 года весть об успехе операции “Искра”, прорыве блокады, воодушевила армию, всю страну. В самые тяжёлые дни блокады ленинградцы верили — этот день наступит», — подчеркнул градоначальник. Он отметил, что победа стала возможна благодаря невероятному мужеству жителей города, которые показали пример стойкости и самопожертвования для всех последующих поколений.