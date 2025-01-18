Санкт-Петербург отмечает 82-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда

С годовщиной одного из важнейших событий Великой Отечественной войны горожан поздравил губернатор Александр Беглов.
Как сообщили на сайте Смольного 18 января, мероприятие состоялось на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда. Цветы и венки к памятнику возложили ветераны и блокадники, представители власти, делегации районов и представители общественных организаций.
«18 января 1943 года весть об успехе операции “Искра”, прорыве блокады, воодушевила армию, всю страну. В самые тяжёлые дни блокады ленинградцы верили — этот день наступит», — подчеркнул градоначальник. Он отметил, что победа стала возможна благодаря невероятному мужеству жителей города, которые показали пример стойкости и самопожертвования для всех последующих поколений.
В эту дату в 1943 году, в ходе операции «Искра», удалось прорвать блокадное кольцо. Вышедшие на улицы и проспекты горожане ликовали. Рано утром 19 января город-герой был украшен флагами. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.
Ранее «Фонтанка» показывала факелы на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге, которые зажгли в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда.