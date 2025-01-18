Региональный этап олимпиады школьников стартовал в Иркутской области

Затем финалисты отправятся на заключительный этап, для этого нужно набрать определенное количество баллов. Кстати, дипломы победителей и призеров помогают поступить в любой вуз России без экзаменов в течение четырех лет. Помимо этого школьники, поступившие в вузы региона, имеют право на ежемесячную выплату в размере пяти тысяч.