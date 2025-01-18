Региональный этап олимпиады школьников стартовал в Иркутской области

В Иркутской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, продлится он до 28 февраля 2025. Как стало известно КП-Иркутск, ученики покажут свои знания по 23 предметам.
Участие в интеллектуальном состязании примет около 1 800 старшеклассников, их отобрали на муниципальном этапе в прошлом году. Сейчас учащиеся показали свои знания в таких дисциплинах как искусство, испанский язык, обществознание. Завершится этап олимпиадой по экономике.
Напомним, задания одинаковы для всех участников. Испытания проводятся в школах Иркутска, комиссии следят за тем, чтобы никто не списывал, также за обстановкой наблюдают с помощью камер видеонаблюдения.
Затем финалисты отправятся на заключительный этап, для этого нужно набрать определенное количество баллов. Кстати, дипломы победителей и призеров помогают поступить в любой вуз России без экзаменов в течение четырех лет. Помимо этого школьники, поступившие в вузы региона, имеют право на ежемесячную выплату в размере пяти тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что количество иорданей на Крещение вновь изменилось в Иркутской области.