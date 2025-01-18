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Алексей Лошкин проверил подготовку крещенских купелей

Глава Челябинска Алексей Лошкин посетил купели, который будут открыты вечером 18 января.

Источник: Алексей Лошкин

Глава Челябинска Алексей Лошкин посетил купели, который будут открыты вечером 18 января. Напомним, 19 января православные отмечают Крещение Господне. Купание в проруби — одна из ярких традиций Крещения. Они начинаются накануне вечером.

В городе откроют пять купелей: одну на Первом озере, по две — на Шершнях и Смолино. Алексей Лошкин написал в своем телеграм-канале что организаторы предусмотрели все для безопасного и комфортного погружения в воду. Также глава города поручил установить таблички с графиком работы купелей, подготовить и очистить от снега парковки.

Глава Челябинска посоветовал горожанам подходить ответственно к купанию, чтобы не навредить здоровью.

В Поисково-спасательной службе региона обратились к южноуральцам с просьбой посещать только официальные купели, ведь здесь будут дежурить экстренные службы.