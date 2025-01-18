Алексей Лошкин проверил подготовку крещенских купелей

В городе откроют пять купелей: одну на Первом озере, по две — на Шершнях и Смолино. Алексей Лошкин написал в своем телеграм-канале что организаторы предусмотрели все для безопасного и комфортного погружения в воду. Также глава города поручил установить таблички с графиком работы купелей, подготовить и очистить от снега парковки.