Волгоградцам разъяснили нюансы начисления платы за отопление

В большинстве многоквартирных домов установлены общие счетчики — это означает, что плата за тепло определяется на основе фактического объема потребления. Таким образом, сумма начислений за октябрь будет меньше, чем за полный месяц. Если же многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибором учета, плата рассчитывается на основе утвержденного норматива, который равномерно распределяется на 7 месяцев — с октября по апрель.