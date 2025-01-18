Волгоградцам разъяснили нюансы начисления платы за отопление

В большинстве многоквартирных домов установлены общие счетчики — это означает, что плата за тепло определяется на основе фактического объема потребления. Таким образом, сумма начислений за октябрь будет меньше, чем за полный месяц. Если же многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибором учета, плата рассчитывается на основе утвержденного норматива, который равномерно распределяется на 7 месяцев — с октября по апрель.
Нормативы на оплату для домов без счетчиков различаются в зависимости от года постройки здания и его конструктивных особенностей. Суммы за отопление сводятся в общий расчет, который затем делится на 7 равных частей для получения среднемесячной стоимости.
Для жителей домов, оборудованных счетчиками, плата за отопление рассчитывается на основе площади квартиры. Каждая управляющая компания (или ТСЖ) ежемесячно снимает показания счетчиков и делит общую сумму между всеми собственниками пропорционально занимаемой площади.
Если жильцы обнаруживают ошибку в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, им следует обратиться в управляющую организацию или ресурсоснабжающую компанию, которые отвечают за оказание услуги. Контактные данные исполнителя обычно указаны в верхней части квитанции. Важно направить письменное обращение с требованием о перерасчете.