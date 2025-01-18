Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав сказал о единой системе медобслуживания населения в Беларуси

Единая система медобслуживания населения появится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал о единой системе медобслуживания населения в Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале агентства «Минск-Новости».

Он уточнил, что в указанной системе будет работать все здравоохранение. По его словам, лабораторные данные будут автоматически подтягиваться в систему. Замминистра здравоохранения Беларуси обратил внимание на то, что теперь не нужно будет ехать в определенную поликлинику, чтобы, например, взять компьютерную томографию для возможность показать ее в другом городе.

— У врачей будет свой код доступа, — заметил Борис Андросюк.

Тем временем Минздрав Беларуси сказал, что болеющие дети смогут отсутствовать в школе 5 дней без справки.

Кстати, инфекционист сказал о первых случаях гриппа в Беларуси.

Кроме того, храм-часовня будет построен на могиле белорусской святой Валентины Минской: «Могилка на сельском кладбище — известное место паломничества».