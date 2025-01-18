Минздрав сказал о единой системе медобслуживания населения в Беларуси

Он уточнил, что в указанной системе будет работать все здравоохранение. По его словам, лабораторные данные будут автоматически подтягиваться в систему. Замминистра здравоохранения Беларуси обратил внимание на то, что теперь не нужно будет ехать в определенную поликлинику, чтобы, например, взять компьютерную томографию для возможность показать ее в другом городе.