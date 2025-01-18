Минздрав сказал о единой системе медобслуживания населения в Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале агентства «Минск-Новости».
Он уточнил, что в указанной системе будет работать все здравоохранение. По его словам, лабораторные данные будут автоматически подтягиваться в систему. Замминистра здравоохранения Беларуси обратил внимание на то, что теперь не нужно будет ехать в определенную поликлинику, чтобы, например, взять компьютерную томографию для возможность показать ее в другом городе.
— У врачей будет свой код доступа, — заметил Борис Андросюк.
Тем временем Минздрав Беларуси сказал, что болеющие дети смогут отсутствовать в школе 5 дней без справки.
Кстати, инфекционист сказал о первых случаях гриппа в Беларуси.
Кроме того, храм-часовня будет построен на могиле белорусской святой Валентины Минской: «Могилка на сельском кладбище — известное место паломничества».