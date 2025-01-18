Более 160 торговых точек в Омске попадут под запрет о ночной продаже алкоголя

C 1 марта 2025 года в Омской области начнет действовать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время в торговых точках, которые расположены в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. По подсчетам регионального минэкономразвития, ограничения коснутся 166 точек продажи спиртного в Омске, сообщает РИА «Омскинформ».