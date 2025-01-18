Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 160 торговых точек в Омске попадут под запрет о ночной продаже алкоголя

Ограничения на продажу спиртного в ночное время начнут действовать с 1 марта.
Источник: Комсомольская правда

C 1 марта 2025 года в Омской области начнет действовать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время в торговых точках, которые расположены в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. По подсчетам регионального минэкономразвития, ограничения коснутся 166 точек продажи спиртного в Омске, сообщает РИА «Омскинформ».

Наибольшее количество так называемых наливаек, которые попадут под действие запрета, расположено в Кировском округе — 61. Второе место занимает Октябрьский округ — 51. Далее следуют Советский (26 наливаек), Ленинский (15) и Центральный (13).

Под действие закона не попадут рестораны и кафе, которые соответствуют требованиям ГОСТа и выполняют требование по минимальной площади зала для обслуживания посетителей (50 квадратных метров). За ними оставят право продавать спиртное вне установленного времени (с 10:00 до 22:00).

Помимо Омска, запрет с 1 марта 2025 года будет действовать во всех пяти малых городах региона — в Таре, Исилькуле, Калачинске, Называевске и Тюкалинске.

Ранее мы сообщали, что в доме отдыха под Омском, где отравились люди, снова начнет работу ресторан.