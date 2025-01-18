Более 160 торговых точек в Омске попадут под запрет о ночной продаже алкоголя

C 1 марта 2025 года в Омской области начнет действовать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время в торговых точках, которые расположены в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. По подсчетам регионального минэкономразвития, ограничения коснутся 166 точек продажи спиртного в Омске, сообщает РИА «Омскинформ».
Наибольшее количество так называемых наливаек, которые попадут под действие запрета, расположено в Кировском округе — 61. Второе место занимает Октябрьский округ — 51. Далее следуют Советский (26 наливаек), Ленинский (15) и Центральный (13).
Под действие закона не попадут рестораны и кафе, которые соответствуют требованиям ГОСТа и выполняют требование по минимальной площади зала для обслуживания посетителей (50 квадратных метров). За ними оставят право продавать спиртное вне установленного времени (с 10:00 до 22:00).
Помимо Омска, запрет с 1 марта 2025 года будет действовать во всех пяти малых городах региона — в Таре, Исилькуле, Калачинске, Называевске и Тюкалинске.
Ранее мы сообщали, что в доме отдыха под Омском, где отравились люди, снова начнет работу ресторан.