Санстанция среагировала на видео с воробьями в кулинарии минского гипермаркета. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска.
В социальных сетях появилось видео из гипермаркета, расположенного на Долгиновском тракте в Минске, где воробьи залетели в витрину с кулинарией, один — попробовал продукцию. На это среагировали сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района и проверили торговый объект.
Удалось установить, что в гипермаркете уже проводится соответствующая работа, связанная с устранением причин, которые поспособствовали проникновению птиц в объект. Специалисты сказали, что в магазине сотрудниками устанавливается сети на рампе. Кроме того, размещаются клеящиеся приманки с последующим удалением птиц в их естественную среду обитания.
Ранее санэпидслужба отреагировала на видео в сети с тараканами среди ящиков с фруктами в магазине в Минске.
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