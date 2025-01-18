Санстанция среагировала на видео с воробьями в кулинарии минского гипермаркета

Удалось установить, что в гипермаркете уже проводится соответствующая работа, связанная с устранением причин, которые поспособствовали проникновению птиц в объект. Специалисты сказали, что в магазине сотрудниками устанавливается сети на рампе. Кроме того, размещаются клеящиеся приманки с последующим удалением птиц в их естественную среду обитания.