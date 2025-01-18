Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

Жителей Башкирии предупредили о гололеде.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. По предоставленным данным, 19 января в регионе пообещали гололед.

Кроме того, скорость ветра составит 5−10 м/с, на дорогах спрогнозировали туман видимостью 500−1000 метров. Температура воздуха ночью −7, −12°, по юго-востоку до −17°, днём −2, −7°.

В Уфе пообещали облачную погоду и снегопады. Температура воздуха ночью −9, −11°, днём −3, −5°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.