В Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. По предоставленным данным, 19 января в регионе пообещали гололед.
Кроме того, скорость ветра составит 5−10 м/с, на дорогах спрогнозировали туман видимостью 500−1000 метров. Температура воздуха ночью −7, −12°, по юго-востоку до −17°, днём −2, −7°.
В Уфе пообещали облачную погоду и снегопады. Температура воздуха ночью −9, −11°, днём −3, −5°.
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