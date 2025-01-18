В селе Ишимбайского района Башкирии хотят ввести сухой закон

Напомним, в 2022 году сообщалось о введении сухого закона в селе Якутово Куюргазинского района Башкирии, но там даже не было магазина. Затем Госсобрание сообщало о поступивших законопроектах еще от нескольких сельсоветов, но об итогах их рассмотрения не сообщалось.