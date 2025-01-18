В селе Ишимбайского района Башкирии хотят ввести сухой закон

В селе Кинзикеево Ишимбайского района Башкирии хотят на пять лет ввести сухой закон. Законопроект разработала адмнистрация Скворчихинского сельсовета, сейчас он проходит стадию обсуждений.
В обосновании к законопроекту сообщается, что в селе выросли объемы потребления алкоголя местными жителями. В связи с этим возникают опасения по сокращению продолжительности жизни и ухудшению демографической ситуации в целом. Отмечено, что принятие закона будет способствовать предупреждению роста преступлений и формированию благоприятной социальной обстановки.
Если закон примут, спиртное в селе не будут продавать с сентября 2025-го по сентябрь 2030 года.
Напомним, в 2022 году сообщалось о введении сухого закона в селе Якутово Куюргазинского района Башкирии, но там даже не было магазина. Затем Госсобрание сообщало о поступивших законопроектах еще от нескольких сельсоветов, но об итогах их рассмотрения не сообщалось.