В Ростовской области за год на семь тысяч сократилось поголовье коров

За последний год в Ростовской области на 6,6 процента сократилось количество коров. Причем тенденция по уменьшению поголовья крупного рогатого скота была и годом ранее. Это следует из опубликованных Ростовстатом оперативных итогах развития сельского хозяйства в регионе.
По данным ведомства, в хозяйствах Ростовской области содержатся 623 тысячи голов КРС, что на 2,9% меньше показателей прошлого года. Из них дойных коров — 294 тысячи.
Судя по статистике, коров, в том числе и молочных, пустили под нож, в основном, в сельскохозяйственных организациях — упал за год на две десятые процента. На том же уровне остаются КФХ и личные подсобные хозяйства. На последние, кстати, приходится 57,1 процента поголовья.
Это в свою очередь влияет на рост цен на молочные продукты. Так, сливочное масло, по данным Ростовстата, за год подорожало на 304 рубля 64 копейки, а это более 40 процентов. Если в конце 2023-го килограмм стоил 740 рублей 65 копеек, то спустя год уже 1045 рублей 29 копеек.