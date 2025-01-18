В Ростовской области за год на семь тысяч сократилось поголовье коров

Это в свою очередь влияет на рост цен на молочные продукты. Так, сливочное масло, по данным Ростовстата, за год подорожало на 304 рубля 64 копейки, а это более 40 процентов. Если в конце 2023-го килограмм стоил 740 рублей 65 копеек, то спустя год уже 1045 рублей 29 копеек.