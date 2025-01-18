Суд арестовал имущество Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах

Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Речь идет о земельном участке, доме и четырех строениях в Москве и Истринском районе Подмосковья. Сам Моргенштерн уже давно не живет в России, а накануне сообщил, что лег в рехаб для лечения алкогольной зависимости. Его адвокат заявил «Газете.Ru», что защиту музыканта о решении суда не уведомили, однако оснований для ареста имущества нет и он намерен оспорить это решение.