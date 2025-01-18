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Метели, гололед и снег: какую погоду принесет северный циклон в Казахстан 19 января

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 19 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 80% 757 мм рт. ст. +2°
Источник: Zakon.kz

В воскресенье северный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории страны обильные снега и дожди.

«В северо-западных, северных, центральных и восточных регионах 19 января ожидается снег. По республике в целом прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы и гололед».

сообщили в РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −12−14°С, днем −3−5°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 0−5 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°С и днем +5+7°С.