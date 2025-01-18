Метели, гололед и снег: какую погоду принесет северный циклон в Казахстан 19 января

В воскресенье северный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории страны обильные снега и дожди.
«В северо-западных, северных, центральных и восточных регионах 19 января ожидается снег. По республике в целом прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы и гололед».
В Астане переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −12−14°С, днем −3−5°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 0−5 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +3+5°С.
В Шымкенте ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°С и днем +5+7°С.