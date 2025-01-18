Восемь омских спектаклей вошли в топ-300 «Золотого фонда театральных постановок»

В перечень вошли «Эсмеральда» и «Веселая вдова» (Музыкальный театр), «Преступление и наказание» (ТЮЗ), «Дядя Ваня» (Омский академический театр драмы), «Братья и сестры» (Лицейский театр), «Деньги для Марии» (театр «Галерка»), «Звездный дождь» (молодежный театр «Третий круг»). В топ-300 оказался также спектакль «Папин след» Северного драматического театра имени М. А. Ульянова в Таре.