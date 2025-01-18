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Восемь омских спектаклей вошли в топ-300 «Золотого фонда театральных постановок»

Среди них — одна постановка Северного драматического театра имени Ульянова в Таре.

Источник: Комсомольская правда

Восемь спектаклей омских театров попали в топ-300 «Золотого фонда театральных постановок России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Омской области.

В перечень вошли «Эсмеральда» и «Веселая вдова» (Музыкальный театр), «Преступление и наказание» (ТЮЗ), «Дядя Ваня» (Омский академический театр драмы), «Братья и сестры» (Лицейский театр), «Деньги для Марии» (театр «Галерка»), «Звездный дождь» (молодежный театр «Третий круг»). В топ-300 оказался также спектакль «Папин след» Северного драматического театра имени М. А. Ульянова в Таре.

Экспертное жюри Союза театральных деятелей (СТД) отберет 100 из 300 постановок со всей страны. Победители войдут в «Золотой фонд театральных постановок России» и будут транслироваться на телевидении.

Ранее мы сообщали, что в Омской области с 1 января 2025 года начала действовать новая региональная программа «Земский работник культуры», направленная на привлечение специалистов в учреждения культуры в малых городах, поселках и селах региона.