Узбекистан улучшил свою позицию в 9 международных рейтингах в 2024 году

ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Улучшилась позиция Узбекистана в приоритетных для республики 9-ти международных рейтингах. В частности, в Рейтинге развития электронного правительства Узбекистан в 2024 году поднялся на 6 позиций по сравнению с предыдущим отчетным периодом и занял 63 место среди 193 государств. Об этом шла речь в ходе очередного заседания Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.