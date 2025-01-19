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Незаконную дрифт-площадку на озере у села Мамоны выявили в Иркутском районе

Семь водителей будут привлечены к ответственности за выезд на лёд под запрещающий знак.

Источник: МЧС РФ

Незаконную дрифт-площадку на озере в районе села Мамоны в Иркутском районе выявили во время межведомственного рейда МЧС, Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, Байкало-Ангарского линейного отдела полиции на водном транспорте и Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, семь водителей, выехавших на лёд под запрещающий знак, будут привлечены к ответственности — в том числе за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.

МЧС