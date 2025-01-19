Незаконную дрифт-площадку на озере у села Мамоны выявили в Иркутском районе

Как сообщили в пресс-службе МЧС, семь водителей, выехавших на лёд под запрещающий знак, будут привлечены к ответственности — в том числе за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.