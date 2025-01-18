В Омской области временно отключат телевещание

Как сообщают в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), с 20 по 24 января в нескольких населённых пунктах Омской области ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала.
Это связано с профилактическими и плановыми работами на телевышках, из-за которых требуется ненадолго отключить передающее оборудование. На время отключения могут не работать 20 бесплатных общедоступных каналов.
В Омске цифровое телевидение может перестать работать в понедельник, 20 января. Работы будут проходить с 8 до 17 часов.
Кроме того, отключения пройдут в нескольких населённых пунктах в области:
Екатеринославка (Шербакульский район), 21 января:
Вольное (Полтавский район), 22 января:
Полтавка (райцентр Полтавского района), 23 января:
Шербакуль (райцентр Шербакульского района), 24 января:
РТРС приносит извинения за возможные неудобства и отмечает, что время проведения работ может быть изменено из-за плохих погодных условий.