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В Омской области временно отключат телевещание

Масштабные профилактические работы пройдут в Омске уже в понедельник.

Источник: Om1 Омск

Как сообщают в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), с 20 по 24 января в нескольких населённых пунктах Омской области ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала.

Это связано с профилактическими и плановыми работами на телевышках, из-за которых требуется ненадолго отключить передающее оборудование. На время отключения могут не работать 20 бесплатных общедоступных каналов.

В Омске цифровое телевидение может перестать работать в понедельник, 20 января. Работы будут проходить с 8 до 17 часов.

Кроме того, отключения пройдут в нескольких населённых пунктах в области:

Екатеринославка (Шербакульский район), 21 января: 11:00—17:00;

Вольное (Полтавский район), 22 января: 11:00—17:00;

Полтавка (райцентр Полтавского района), 23 января: 11:00—17:00;

Шербакуль (райцентр Шербакульского района), 24 января: 09:00—15:00.

РТРС приносит извинения за возможные неудобства и отмечает, что время проведения работ может быть изменено из-за плохих погодных условий.

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