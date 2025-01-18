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Глава Минздрава Ходжаев сказал про открытие четырех поликлиник в Минске в 2025

Глава Минздрава сказал об открытии восьми учреждений здравоохранения в Минске в 2025 году.
Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Александр Ходжаев во время открытия обновленной 2-й центральной районной клинической поликлиники Фрунзенского района 18 января, сказал про открытие четырех поликлиник в Минске в 2025 году, пишет БелТА.

По его словам, в Минске в 2025 году планируется открыть восемь объектов системы здравоохранения, из которых четыре поликлиники. Глава Минздрава обратил внимание на то, что указанная сфера развивается планомерно, высокотехнологично.

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