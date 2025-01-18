Глава Минздрава Ходжаев сказал про открытие четырех поликлиник в Минске в 2025

Министр здравоохранения Александр Ходжаев во время открытия обновленной 2-й центральной районной клинической поликлиники Фрунзенского района 18 января, сказал про открытие четырех поликлиник в Минске в 2025 году, пишет БелТА.
По его словам, в Минске в 2025 году планируется открыть восемь объектов системы здравоохранения, из которых четыре поликлиники. Глава Минздрава обратил внимание на то, что указанная сфера развивается планомерно, высокотехнологично.
Тем временем Минздрав сказал о единой системе медобслуживания населения в Беларуси.
Кстати, специалист назвала болезни, при которых нельзя принимать ванну, чтобы не утонуть.
Тем временем белорусский врач перечислил заболевания, запрещающие купание на Крещение.
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