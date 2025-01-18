Временные отключения радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 20 января

Перебои в вещании радио и телевидения ожидаются в Ростовской области на будущей неделе. Временные отключения коснутся нескольких районов региона и начнутся с понедельника. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
Так, в понедельник, 20 января, с 8:00 до 17:00 пропадет сигнал в Каменске и Каменском районе, а также в Морозовске и районе.
В среду, 22 января, в это же время, с 8:00 до 17:00, сигнал временно пропадет в пункте вещания в поселке Конезавод имени Буденного, что в Сальском районе. А с 10:00 до 19:00 перебои в теле- и радиовещании ожидаются в Новочеркасске.
В РТРС уточнили, что в обозначенное время специалисты компании будут проводить плановое обслуживание оборудования.