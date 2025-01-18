Временные отключения радио и ТВ начнутся в Ростовской области с 20 января

В среду, 22 января, в это же время, с 8:00 до 17:00, сигнал временно пропадет в пункте вещания в поселке Конезавод имени Буденного, что в Сальском районе. А с 10:00 до 19:00 перебои в теле- и радиовещании ожидаются в Новочеркасске.