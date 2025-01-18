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В Башкирии начали поиски пропавшей более двух месяцев назад 22-летней девушки

В Башкирии пропала 22-летняя Карина Фарвазова.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски пропавшей 22-летней девушки. По информации волонтеров поискового отряда «Барс», Карина Фарвазова (Дрыманова) ушла из дома в деревне Старый Каинлык и исчезла 4 ноября.

Приметы: среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, рост — 168 см.

Во что она была одета, неизвестно.

Если вы что-то знаете о пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 937 31 02 112 или 112.

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